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Spor

TS Jaja'yı geri almak için görüşmelere başladı ANTALYA (A.A)

27 Aralık 2011 15:32

-TS Jaja'yı geri almak için görüşmelere başladı ANTALYA (A.A) - 27.12.2011 - Trabzonspor, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ahli Kulübü'ne 4,5 milyon avro bonservis bedeli ile verdiği Jakson Avelino Coelho'yu (Jaja) geri almak için görüşmelere başladığını açıkladı. Kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Jaja'nın Türkiye'ye dönmek istediğini ve orada mutlu olmadığını belirterek, ''Jaja, geri dönmek istediğini ve dönerse özel hayatına dikkat edeceğini söyledi. Biz de bu futbolcunun transferine ilişkin görüşmelerde bulunuyoruz'' dedi. Yener, teknik direktör Şenol Güneş'in Jaja'nın transferi konusundaki kararı yönetim kuruluna bıraktığını ifade ederek, ''Bir anlaşma yok. Görüşmelere göre durumu netlik kazanacak'' diye konuştu.

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