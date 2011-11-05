-TS ile Kayserispor 31. kez karşı karşıya gelecek TRABZON (A.A) - 05.11.2011 - Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapacakları karşılaşma ile birlikte ligde 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek yapılan 30 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 18-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, 54 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 30 gol gördü. -Sahasında yenilgisi yok- Trabzonspor, sahasında Kayserispor karşısında hiç yenilgi yüzü görmedi. Bordo-mavililer, Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, evinde 36 gol atarken kalesinde 14 gol gördü. -En farklı galibiyet- İki takım arasında en farklı galibiyetleri Trabzonspor, evinde 1994-95 sezonunda 5-2'lik, 2008-2009 sezonunda da 4-1'lik sonuçlarla elde etti. En gollü maç ise 1997-98 sezonunda Kayseri'de, Trabzonspor'un 6-5 üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldu. Geçen sezon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan maç 3-3'lük, Kayseri'de yapılan maç ise 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.