-TS FUTBOLCULARA HOLLANDA'DA TARAFTAR İLGİSİ TEGELEN (A.A) - 15.07.2011 - Yeni sezona Hollanda'nın Venlo kenti yakınlarındaki Tegelen kasabasında hazırlanan Trabzonspor, çalışmalarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Trabzonsporlu oyunculara taraftarlar, büyük ilgi gösterdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde SportClub Irene sahasında yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Güneş, idmanın başında sahanın ortasında topladığı oyuncularla bir görüşme yaptı. Daha çok taktik ağırlıklı geçen idmanda futbolcular, düz koşunun ardından pas çalışması yaptı. Antrenman esnasında öğrencilerine şut çalışması da yaptıran Güneş, zaman zaman uyarılarda bulundu. Teknik direktör Güneş, idmanın sonunda sahada tuttuğu aralarında Halil, Burak ve Alazinho gibi isimlerin de bulunduğu futbolculara yan top çalışması yaptırdı. İdman esnasında hafif bir sakatlık geçiren Engin Baytar ise çalışmayı yarıda kesti. Engin'in kasığında çekme olduğu belirtildi. -TARAFTARLARIN İLGİSİ- Kaldıkları otele otobüsle geçen Trabzonsporlu oyunculara Almanya ve Hollanda’nın değişik şehirlerinden gelen taraftarlar, büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar Şenol Güneş ve futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu arada iki hafta önce bordo-mavililerin Arnhem'deki antrenmanını izledikten sonra Almanya’ya dönerken yolda kaza geçiren Burak Akgün adlı Trabzonsporlu taraftarın arkadaşları, idman esnasında destek amaçlı bir pankart açtılar. Taraftarlar, kaza geçiren arkadaşlarına vermek üzere bazı futbolculardan imzalı forma aldı. Çalışmalarını yarın yapacağı iki antrenmanla sürdürecek olan Trabzonspor, Pazar günü Belçika'nın Charleroi takımıyla bir hazırlık maçı yapacak. Almanya'nın Krefeld şehrindeki Grotenburg Stadında oynanacak maç TSİ ile 20.00'de başlayacak.