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Truva'nın komşu köyü yenilenecek

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Valiliği himayesinde, bir akaryakıt firmasının 'Tarihe Saygı Projesi' kapsamında 5 bin yıllık geçmiş sahip Truva Antik Kenti'ne komşu Tevfikiye Köyü'ndeki çeşitli yapılar, rehabilitasyon çalışmaları

22 Kasım 2017 15:33

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Valiliği himayesinde, bir akaryakıt firmasının \'Tarihe Saygı Projesi\' kapsamında 5 bin yıllık geçmiş sahip Truva Antik Kenti\'ne komşu Tevfikiye Köyü\'ndeki çeşitli yapılar, rehabilitasyon çalışmalarıyla yenilenecek.
Tarihi Gelibolu Yarımadası\'ndaki köyleri, \'Tarihe Saygı Projesi\' ile yenileyen firmanın, aynı projeyle Truva Ören Yerini sınırları içinde barındıran, kent merkezine bağlı Tevfikiye Köyü\'nü de yenileyeceği proje için protokol imza töreni düzenlendi. Tevfikiye Köyü\'ndeki törene; Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, daire müdürleri ve köylüler katıldı. Törende konuşan Öztürk, şöyle dedi:
\"Truva topraklarında belki bizim dünyaya \'Biz de Truvalıyız\' diyeceğimiz bir günün başlangıcı. Neden Milat\'tan Öncesi yıllardan bugüne kadar hep aynı yerde yerleşmişiz? Neden dünya üzerindeki pek çok çocuk Truva adını bilmeden büyümez? Neden bu çocuklar Truva Atı\'nı bilmeden büyümez? Bu da bize gösteriyor ki, aslında dünya Truva\'yı bizden çok daha iyi biliyor. Evet, acı gerçek şu; 9 kez üst üste kurulmuş olan bu topraklarda biz 10\'ncu kez kurulmuşuz ve bir bedel ödemişiz. Kanımız, canımızla bu topraklara sahip olmuşuz. \'Fatih\'in torunlarıyız\', \'Atatürk\'ün çocuklarıyız\' diyoruz. Ama iş Truva\'yı anlatmaya gelince neden dünyanın bize anlattığı kadar biz onlara bir şey anlatamıyoruz? İşte bugün bizim de dünyaya Truva\'yı anlatacağımız günün başlangıcıdır diye düşünüyorum.\"
Vali Orhan Tavlı ise, Çanakkale ve yöre halkının tarih, kültür, turizm, kalkınma ve ekonomik olarak gelişiminin her öğesini içerisinde barındıran Truva Antik Kenti\'nin değerlendirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarımı ile birlikte çalıştıklarını anlattı. Vali Tavlı, \"İmzalayacağımız protokol ile Truva Antik Kentinin var olan turizm potansiyelinin belirginleşmesini sağlayarak, yerel ekonomik kalkınmayı, yöresel ürün pazarlarını canlandırarak, istihdam yaratarak vatandaşlarımızın yaşam kalitesini daha da arttıracağız\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavı ile OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Tevfikiye Köyü\'ndeki yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları için protokol imzaladı. Tören, Köy Komitesi üyelerinin tanıtılmasıyla sona erdi.
Gelecek yılın Ağustos ayında tamamlanacak çalışmalar kapsamında, köydeki binalar boyanacak. Estetiği bozan görüntüler düzenlenecek. Evlerin etrafları çiçeklendirilip, ağaçlandırılacak. Köy kahvesi ve düğün salonundaki tuvaletler yenilenecek. Köy girişindeki hediyelik eşya stantları yeniden yapılacak. Köyün giriş yolu ve çevresi düzenlenecek. Köy meydanında peyzaj çalışması yapılacak ve köy müzesi kurulacak. Muhtarlık binası ve sağlık ocağı yenilecek.

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