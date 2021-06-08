Uluslararası organize suç örgütlerine Truva Kalkanı operasyonu: Türk uyuşturucu baronu 'yanlışlıkla' muhbir oldu, 800'den fazla kişiyi yakalattı

Dünya çapında 9 bin kullanıcıya sahip olan şifreli sistem, 300 ayrı suç örgütü tarafından kullanılmaya başladı.

Suç örgütlerinin, şifrelerinin kırılmayacağını düşünerek rahatça gerçekleştirdikleri her türlü yasa dışı içerikli görüşme, polis tarafından kayda alındı.

Operasyona katılan İsveç, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Kanada, Litvanya, Norveç, Yeni Zelanda, İskoçya, Birleşik Krallık, Almanya, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya güvenlik birimleri, toplam 27 milyon mesaj ele geçirdi.

Europol: En büyük polis operasyonlarından biri

Europol'den Jean-Philippe Lecouffe'ye göre Truva Kalkanı, şimdiye kadarki en büyük polis operasyonlarından biri.

Yalnızca Avustralya'da 224 kişi gözaltına alındı. 3 yıl süren operasyona ülkede 4 binden fazla polis katıldı. Avustralya polisi 3,7 ton uyuşturucu, 104 silah, 30 milyon euroya yakın nakit para ve milyonlara varan mal varlığına el koydu. Avustralya polisi, tutuklanan zanlıların ülke merkezli İtalyan mafyası, yasaklı motosiklet çeteleri, Asya suç örgütü ve Arnavut organize suç örgütleriyle bağlantıları olduğunu açıkladı.

Zanlılara toplam 525 suçlama yöneltildi ancak bu sayının önümüzdeki günlerde artması bekleniyor.

Federal Polis Müdürü Kershaw, "Onların yasa dışı motosiklet çetelerinin, Avustralya mafyasının, Asya suç örgütlerinin ve ciddi ve organize suç gruplarının üyeleri olduklarını iddia ediyoruz" dedi.

Operasyon kapsamında Yeni Zelanda polisi de Salı günü 35 kişiyi gözaltına aldı. 900 ayrı suçla itham edilen kişilere ait 3,7 milyon Yeni Zelanda doları ve 2,2 milyon euroya el kondu.

Almanya'da polis Hessen eyaleti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde 100'den fazla daire, depo ve işyerinde arama yaptı. Bazı suçluların gözaltına alındığı belirtildi.

İsveç'te polis tarafından Stockholm, Göteborg ve Helsingborg'daki adreslere baskınlar yapıldı.

Hollanda'da da 49 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 25 uyuşturucu laboratuvarı ve deposu ele geçirildi. 2 milyon eurodan fazla nakit paraya el kondu.