Trump'un başkan yardımcısı adayı Mike Pence

ABD’de Cumhuriyetçilerin muhtemel başkan adayı Donald Trump, Indiana Valisi Mike Pence’i başkan yardımcısı adayı olarak seçti.



Kararı Twitter üzerinden duyuran Trump, “Vali Mike Pence’i başkan yardımcısı adayım olarak seçtiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadesini kullandı.

Trump, Mike Pence kararıyla ilgili yarın basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Mike Pence, Müslümanların ABD'ye girişini yasaklama çağrısını saldırgan bulmuştu

Mike Pence, ABD Kongresi'nde güçlü bir muhafazakâr olarak biliniyor. 2001-2013 yılları arasında Temsilciler Meclisi'nde de bulunan Pence, halen Indiana Valisi görevini yürütüyor.

Pence'in hangi konularda Trump ile anlaşıp hangi konularda anlaşamayacağı merak ediliyor zira Trump'ın yaptığı "Müslümanları ABD'ye almayalım" çağrısı için Pence, "Müslümanların ABD'ye girişini yasaklama çağrısı saldırgandır ve anayasal değildir" yorumunu yapmıştı.