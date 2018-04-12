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Trump'tan yeni Suriye tweet'i: Hemen de vurabiliriz, vurmayabiliriz de

"Tarih vermedim"

12 Nisan 2018 16:21

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan Suriye'ye ilişkin olarak yeni bir paylaşım yaptı.

ABD Başkanı, "Suriye'ye ne zaman saldıracağımızı hiç söylemedim. Hemen de vurabiliriz hiç vurmayabiliriz de. Her halükarda, benim yönetimimde ABD bölgeden DAEŞ'i sürmek için büyük işler yaptı. Hakettiğimiz, "Teşekkürler Amerika" nerede?" ifadelerini kullandı. 

Trump, dün Twitter hesabından, "Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından. Kendi halkını öldüren ve bundan zevk alan gaz katili hayvanla ortak olmayacaktınız" mesajını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından paylaştığı ikinci bir mesajda, "Rusya ile ilişkilerimiz Soğuk Savaş dönemi de dahil hiç olmadığı kadar kötü. Buna hiç gerek yok. Rusya'nın ekonomik olarak desteğe ihtiyacı var ki biz de bunu kolaylıkla sağlayabiliriz. Birlikte çalışmalıyız. Silah yarışını bırakalım." ifadelerini kullanmıştı.

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