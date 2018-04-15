T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan yeni Suriye mesajı

"Operasyonu küçük göstermek için benim 'Görev tamamlandı' sözlerime taktılar"

15 Nisan 2018 18:30

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenledikleri hava harekâtıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj yayınladı.

Trump, "Suriye'ye operasyon o kadar başarılı bir şekilde gerçekleşti ki, yalan haber üreten medya operasyonu küçük göstermek için benim 'Görev tamamlandı' sözlerime taktı" ifadesini kullandı.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun üzerine atlayacaklarını biliyordum ama öyle harika bir askeri terim ki, geri getirilmesi, daha sık kullanılması gerekiyor."

"Görev neydi ki?"

Trump'ın dün düzenlenen harekâtın ardından kullandığı “Görev tamamlanmıştır!” ifadesine bugün Amerikan basınınında yaygın bir biçimde eleştiri yöneltiliyor.

New York Times ve Washington Post gazeteleri, bu ifadelerin en son Irak savaşında George W. Bush tarafından kullanıldığını hatırlatırken, bir dizi makalede de Trump’a “Görev tam olarak neydi ki?” sorusu yöneltiliyor

 

 

ETİKETLER

Donald TrumpSuriyeoperasyonİngiltereFransa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24