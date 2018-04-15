Trump'tan yeni Suriye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye yönelik düzenledikleri hava harekâtıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında yeni bir mesaj yayınladı.

Trump, "Suriye'ye operasyon o kadar başarılı bir şekilde gerçekleşti ki, yalan haber üreten medya operasyonu küçük göstermek için benim 'Görev tamamlandı' sözlerime taktı" ifadesini kullandı.

Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun üzerine atlayacaklarını biliyordum ama öyle harika bir askeri terim ki, geri getirilmesi, daha sık kullanılması gerekiyor."

"Görev neydi ki?"

Trump'ın dün düzenlenen harekâtın ardından kullandığı “Görev tamamlanmıştır!” ifadesine bugün Amerikan basınınında yaygın bir biçimde eleştiri yöneltiliyor.

New York Times ve Washington Post gazeteleri, bu ifadelerin en son Irak savaşında George W. Bush tarafından kullanıldığını hatırlatırken, bir dizi makalede de Trump’a “Görev tam olarak neydi ki?” sorusu yöneltiliyor