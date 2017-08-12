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Dünya

Trump'tan Venezuela'ya 'askeri seçenek' tehdidi

Trump, Venezuela'yı daha önce de tehdit etmişti

12 Ağustos 2017 05:52

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süredir hükümet ile muhalifler arasında çatışmalar yaşayan Venezuela'yı "Venezuela için askeri seçenek de dahil olmak üzere bir seçeneğimiz var" diyerek tehdit etti.

AFP'nin aktardığı habere göre, Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve BM Büyükelçisi Nikki Haley ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Venezuela'daki durumu "tehlikeli" olarak niteledi. 

Askeri müdahale tehdidi savuran Trump, "Venezuela için askeri seçenek de dahil olmak üzere bir seçeneğimiz var" ifadelerini kullandı. 

Daha önce de tehdit etmişti

Trump, Ulusal Kurucu Meclis seçimi öncesinden Venezuela'ya ilişkin yaptığı açıklamada, “Maduro rejimi 30 Temmuz'da Kurucu Meclis'i uygulamaya koyarsa, Birleşik Devletler, güçlü ve hızlı ekonomik önlemler alacak” ifadelerini kullanmıştı.

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