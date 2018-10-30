Trump'tan vatandaşlık için ABD'de doğum yapanlara kötü haber

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de doğan ancak aileleri ABD vatandaşı olmayan bebeklere verilen ABD vatandaşlığı hakkını kaldıracağını açıkladı. Trump buna izin veren yasanın ''gülünç'' olduğunu ve bitmek zorunda olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, 29 Ekim Pazartesi günü bir televizyona verdiği röportajda doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkı veren yasayı kaldıracak bir kararname imzalayacağını söyledi.

ABD'li çoğu gazeteciye göre bu Trump'ın göçmenlik karşıtı politiklarının bir parçası. Axios programının raporuna göre Trump bu yasanın göçmenlik sisteminin suistimal edilmesine yol açtığını düşünüyor.

Trump programa çıktığı günün erken saatlerinde Meksika'nın ABD sınırına yaklaşan karavanlar için ''boşuna zamanlarını harcıyorlar'' dedi ve ekledi: ''İçeri giremeyecekler''.

Trump'ın iptal edeceğini söylediği yasaya göre ABD topraklarında doğan bebekler, ailelerinin vatandaşlıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olma hakkı kazanıyordu.