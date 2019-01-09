Trump'tan ulusa sesleniş: Güney sınırındaki insani kriz büyüyor, Demokratlar duvara destek vermeli

ABD Başkanı Donald Trump ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin güney sınırında "insani krizin büyüdüğünü ve güvenlik krizinin derinleştiğini" belirtti ve Demokratlara sınır duvarı için destek çağrısını yeniledi. Trump konuşmasında Meksika sınırından yasadışı bir şekilde geçen insanların her sene binlerce suç işlediğini de öne sürdü ve bu suçlardan örnekler verdi.

Başkan Trump’ın Washington saatiyle 21:00’de başlayan konuşması 8 dakika sürdü ve ABD’nin önde gelen tüm televizyonları tarafından naklen yayımlandı. Çelik duvarın kısa sürede maliyetini karşılayacağını belirten Trump, konuşmasında ulusal acil durum ilan etmedi. ABD’de son günlerde yapılan bazı yorumlarda, Trump’ın Kongre’yi devre dışı bırakıp Meksika sınırına duvar inşa edebilmek için bu seçeneği de değerlendirdiği belirtiliyordu.

"İnsanların acı çektiği bir döngü var"

ABD'nin güney sınırında insani bir kriz yaşandığını söyleyen Trump, "Orada insanların acı çektiği bir döngü var. Bunu durdurmaya kararlıyım. Meksika üzerinden ABD'ye doğru çıktıkları yolda üç kadından biri tecavüze uğruyor. Bizim bozuk sistemimizin en büyük kurbanları kadınlar ve çocuklardır. Bu güney sınırımızda söz konusu olan yasa dışı göçmenliğin trajik bir gerçeğidir." diye konuştu.



Demokratların duvar için geçici bütçede fon ayrılmasına karşı çıktığını hatırlatan Trump, bütçe krizinden dolayı hükümetin iki haftadır kapalı kalması konusunda Demokratlara yüklendi.



Trump, "Hükümet tek ama tek bir sebepten dolayı kapalı: Demokratlar sınır güvenliği için fon ayırmıyor. Bu durum 45 dakikalık bir toplantıda çözülebilir. Yarın bunu çözmek için Kongrenin önde gelen isimlerini Beyaz Saray'a davet ettim." ifadelerini kullandı.



ABD lideri, duvarın bedelinin Meksika ile yapılan yeni ticaret anlaşması üzerinden tahsil edileceği iddiasını da konuşmasında yineledi.

Demokratlardan tepki

Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasından sonra kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile New York Senatörü ve Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın milyonlarca Amerikalının mağduriyetini kullandığını ifade eden Pelosi, "Hiçbir başkan masaya yumruk vurup ya kendi yolundan gidileceğini ya da hükümeti kapatacağını talep etmemeli. Başkan Trump, Amerikan halkını rehin tutmayı bırakmalı, kriz üretmeyi bırakmalı ve hükümeti açmalıdır." dedi.



Schumer ise sınır güvenliği ile hükümetin kapanmasına yol açan bütçe krizinin ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirtti.



New York Senatörü, "Sınır güvenliğine ilişkin tartışmanın devam etmesine müsaade eden ve hükümetin açılmasını sağlayan iki parti, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin desteklediği bir yasa tasarısı var. Siyasi farklılıklar üzerinden milyonlarca Amerikalıyı mağdur etmek için bir mazeret yok." değerlendirmesini yaptı.