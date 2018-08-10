Trump'tan Türkiye'ye yönelik vergileri ikiye katlama kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergilerinin iki katına çıkarılması için talimat verdi.ABD Başkanı Donald Trump, Türk Lirası'nın Dolar karşısında tarihinin en düşük seviyelerini gördüğü günlerde Türkiye'ye yönelik yeni bir karar aldı.

ABD Başkanı, aldığı kararı Twitter'dan duyurdu. Trump, "Türk Lirası, çok güçlü Dolarımız karşısında hızlı bir şekilde değer kaybetmeye devam ederken, az önce çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına onay verdim. Alüminyum için vergi şu andan itibaren yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar hiç iyi değil!" diye tweet attı.

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