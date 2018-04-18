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Deutsche Welle

Trump'tan Türkiye'de tutuklu rahip için Tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson için attığı tweette, "Ona casus diyorlar, ben ondan daha çok casusum" dedi.

18 Nisan 2018 12:33

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson’a destek verdiği bir Tweet paylaştı. Trump, Brunson’ın Türkiye'de hiçbir gerekçe olmadan yargılandığını belirtti.

Trump Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, rahip Brunson’ın "bir centilmen ve ABD'de bir Hristiyan lider olduğunu" belirtti. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, rahibin "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu ifade etti.

16 aydır tutuklu İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin rahibi Andrew Craig Brunson ilk kez geçen Pazartesi günü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. "Askeri ve siyasi caususluk" yaptığı iddia edilen Brunson’a yönelik birçok suçlama yapılıyor. Bunların başında, "Türkiye'de kilise açabilmek için Gülen yapılanmasına mensup kişilerle iletişime geçmek" yer alıyor.

Rahip Brunson’un ilk duruşmasında tutukluluğunun devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 7 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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