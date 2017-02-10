Trump'tan 'Tek Çin' politikasında geri adım

ABD Başkanı Donald Trump ilk kez Pekin'in "Tek Çin" politikasını benimsediğini açıkladı. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping arasındaki telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray "Başkan Tek Çin politikasına saygı duyuyor" dedi.

Trump daha önce ABD basınına verdiği röportajlarda "Tek Çin politikasına bağlı kalmak zorunda değiliz" demişti.

"Tek Çi" politikası uyarınca Pekin yönetimi, Tayvan'ı Çin Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve Taipei'deki hükümeti tanımıyor. Çin'in bu politikası gereği Tayvan Birleşmiş Milletler tarafından da bağımsız bir ülke olarak tanınmıyor.

Ancak Aralık ayında Donald Trump'ın Tayvan'dan gelen tebrik telefonunu kabul etmesinin ardından "Tek Çin" politikası hakkında yaptığı açıklamalar Çin ve ABD arasında gerginliğe sebep olmuştu.

Beyaz Saray, Trump'ın Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'e mektup göndermesinin ardından gerçekleşen telefon görüşmesinde ise iki lider aralarında geçen konuşmaların "oldukça samimi" olduğunu belirtti.

Liderlerin birbirlerine ziyaret davetinde bulunduğu ve tekrar konuşacakları söylendi.

Çin ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Tek Çin politikasını kabul etmesine sevindiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Şi, iki ulusun "birlikte çalışan partnerler olduğunu" ve "güçlerini birleştirirlerse çift yönlü ilişkileri tarihi bir boyuta taşıyabileceğini" söyledi.

Tayvan, ABD'nin askeri müttefiki olmasına rağmen on yıllardır hiçbir ABD Başkanı Tayvan liderleriyle doğrudan konuşmamıştı.

Ancak Trump, Tayvan lideriyle görüşmesinin ardından, "Çin ile ticaret gibi konularda anlaşma yapmadığımız sürece neden bir 'Tek Çin' politikasına uymamız gerektiğini anlamıyorum" demişti.

Tayvan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Alex Huang, Şi ve Trump'ın görüşmesinin ardından Tayvan ve ABD'nin "iletişimde kalacağını" açıkladı.

Trump - Şi görüşmesi Pekin'de ABD-Çin ilişkilerinde normale dönüşün sinyali olarak kutlanacaktır.

Trump'ın yönetime geçmesinden 3 hafta sonra diğer dünya liderleriyle konuşup Çin lideriyle konuşmamış olması iyice dikkat çekmeye başlamıştı.

2 ay önce Trump dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiyi yeniden şekillendirmek ister gibiydi.

Çin'den ithal edilen mallara yüzde 45 vergi uygulaması getirmeyi düşünüyor, Tayvan lideriyle telefonda görüşüp, Tayvan'ın Amerika için bir pazarlık kozu olabileceğine işaret ediyordu.

Birçok Çin vatandaşı Tayvan'ı Çin'e ait bir yapboz parçası olarak görüyor. Tayvan'ın bağımsızlığa ve uluslararası tanınılırlığa daha fazla adım atması, Çin liderini daha da küçük düşürürdü.

Ancak ABD Başkanı'ndan gelen telefon sayesinde Pekin bu korkulara ara verebilir. Henüz Trump'ın bundan çıkarının ne olduğu net değil.