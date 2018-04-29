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BBC Türkçe

Trump'tan Suudi Arabistan Kralı'na çağrı: Katar krizini çözün

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud'u telefonla arayarak Katar krizine diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud'a Katar krizine diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Katar anlaşmazlığının tüm taraflarından, krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaları istendi" denildi.

İki liderin terörle ve aşırıcı ideolojilerle mücadele ile teröre finansma desteğinin önünün kesilmesi konularını da görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler Haziran ayı başında Katar'ı "terörizme destek vermekle" suçlamış ve bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti. Katar ise iddiaları reddediyor.

Son olarak Katar, Körfez ülkelerinin hazırladığı 13 maddelik talep listesini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

4 ülkenin Katar'a ilettiği 13 maddelik talepler arasında ülkenin Müslüman Kardeşleri desteklemeye son vermesi, TV kanalı Al Jazeera'yı ve ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması gibi talepler bulunuyordu.

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