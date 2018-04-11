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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Suriye'ye saldırı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Füzeler geliyor" diyerek Suriye'ye operasyon düzenleneceğinin mesajını verdi. Rusya'dan da Trump'a hızlı bir yanıt geldi.

11 Nisan 2018 18:36

ABD Başkanı Donald Trump, Duma'ya kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddialarına karşılık olarak Suriye’ye askeri operasyonun yakın olduğunun işaretini verdi. Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Rusya'yı füze saldırısı konusunda uyararak füzelerin "yakında geleceğini” belirtti.

Trump, Twitter mesajında "Rusya, Suriye'ye gönderilen bütün füzeleri vuracağını açıklamıştı. Rusya, artık hazır ol, çünkü yakında gelecekler; güzel ve yeni ve akıllı! Halkını öldüren ve bundan zevk duyan, gazla insanları öldüren hayvanın ortağı olmamalıydın” ifadesini kullandı.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir diğer mesajda da "Rusya ile ilişkilerin Soğuk Savaş döneminde bile bu kadar kötü olmadığını” belirtti. "Bunun için hiçbir neden yok” diyen Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Rusya'nın ekonomik açıdan bizim yardımımıza ihtiyacı var, bu yerine getirilmesi çok kolay bir şey, tüm milletler birlikte çalışmalı. Silahlanma yarışını durdurun?”

Daha fazlasını okumak için: Trump'ın Suriye seçenekleri

Rusya'dan tepki

Rusya, Trump'ın bu açıklamasına tepki göstererek ABD'yi dikkatli olması konusunda uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin yasal bir hükümeti değil, teröristleri hedef alması gerektiği belirtildi. Açıklamada, "akıllı füzelerle” Suriye'de kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların yok edilmeye çalışılabileceği ifade edildi.

Rusya'nın Lübnan Büyükelçisi Aleksander Sassipkin, ABD'nin Suriye'ye fırlattığı her füzenin Rusya tarafından vurulacağını açıklamıştı. Rus haber ajansı Interfaks'ın haberine göre, Lübnan televizyonuna açıklama yapan Sassipkin, "Eğer Amerika tarafından bir saldırı düzenlenirse, füzeler vurulacak ve füzelerin fırlatıldığı tesislere de saldırı düzenlenecek” demişti.

Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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