Trump'tan Suriyeli mültecilere ABD'ye giriş yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerindeki savaştan kaçan Suriyelilerin ABD'ye girişini, "ikinci bir emre kadar" durdurdu. Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına da 3 aylık vize kısıtlaması getirdi.

Dün akşam imzalanan başkanlık kararnamesine göre İran, Irak, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşları, bu süre içinde ABD vizesi alamayacak.

"Yabancı teröristlerin ABD'ye girişinden ülkeyi korumak" başlıklı kararname ile birlikte tüm göçmen kabul işlemleri de 4 aylığına askıya alındı.

Kararnameyi ABD'nin yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreninin ardından Pentagon'da imzalayan Trump, "Radikal İslamcı teröristleri ABD dışında tutmak için bir dizi güvenlik tedbiri alıyorum. Sadece ülkemize destek olacak ve insanımızı içten seven kişileri buraya kabul etmek istiyoruz" dedi.

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralan Trump, seçim kampanyası sırasında Müslümanların ABD'ye girişine kısıtlama getirme vaadinde bulunmuştu.

ABD'nin yeni başkanının adımına Demokratlar, ABD'li ve uluslararası insan hakları örgütleri karşı çıkıyor.

İmzadan birkaç saat sonra kamuoyuna açıklanan kararnamenin maddeleri şöyle:

- ABD göçmen kabul programı 120 günlüğüne askıya alındı.

- "Kayda değer" bir değişim olana kadar Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi yasaklandı.

- Irak, Suriye, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den ABD'yi ziyaret etmek isteyenlere 3 ay boyunca vize verilmeyecek. Diplomatik vize gibi bazı vize türleri yasağın dışında tutulacak.

- 2017'de ABD'ye 50 bin mülteci kabul edilecek. Trump'ın selefi Barack Obama bu sayıyı 'en fazla 110 bin' olarak belirlemişti.

- Göçmen kabul programında, kendi ülkesinde dini azınlık olanlara öncelik verilecek.

Taslak metinde yer alan Suriye içinde güvenli bölgeler oluşturulması maddesi ise kararnamede yer almadı.

Obama yönetimi 2016'da 10 bin Suriyeliyi kabul etmişti. Nüfusu ABD'nin dokuzda biri olan Kanada ise 35 bin Suriyeliye izin vermişti.

Trump'ın güvenlik adına aldığını belirttiği kararlar, ABD'li demokratların ve insan hakları örgütlerinin tepkisini çekti.

Demokrat Senatör Kamala Harris, kararnamenin Yahudi Soykırımı'nı Anma gününde imzalandığına dikkat çekerek "Şüphesiz ki bu Müslümanları yasaklamaktır" dedi.

Harris "Yahudi soykırımı sırasında Anne Frank gibi mültecilerin ülkeye girişine izin vermedik. Tarihin kendini tekrar etmesine izin veremeyiz" yazdı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da "derinden üzüldüğünü" belirterek Trump'ın kararnameyle 'ABD'nin kuruluş değerlerinden utanılacak derecede farklı bir mesaj' gönderdiğini söyledi.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de kararnamenin "endişe verici" olduğunu belirterek kendisi de dahil olmak üzere birçok Amerikalı'nın göçmen kökenli olduğunu hatırlattı.