Trump'tan Suriye'den çekilme mesajı: IŞİD'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki ABD askerinin varlığına ilişkin olarak, "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattık, başkanlığım döneminde orada olmak için tek nedenim buydu" ifadesini kullandı.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "IŞDİ'e karşı çok büyük bir iş yaptık. Dünyanın o bölgesinde sayıları çok az kaldı ve önümüzdeki 30 gün içinde (DAEŞ mensubu) hiçbiri kalmayacak" ifadesini kullanmıştı.

ABD medyasında haberin Trump yönetimi tarafından sızdırıldığı üzerinde duruluyor.

ABD'nin Suriye topraklarında 2 bin civarında askeri bulunuyor.