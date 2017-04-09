Trump'tan Suriye mesajı: İlave askeri eylemler gerçekleştirmeye hazırız

ABD Başkanı Donald Trump, gerekli olması durumunda ilave askeri eylemler gerçekleştirmeye hazır olduklarını açıkladı.

Donald Trump, Suriye'nin Şayrat hava üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili Kongre'ye mektup yolladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Ryan ve Geçici Senato Geçici Dönem Başkanı Orrin Hatch'e hitaben yazdığı mektubunda Trump, "Anayasanın başkomutan ve başkan olarak dış ilişkiler konusunda bana verdiği yetkileri kullanıp, ABD'nin hayati önemdeki ulusal güvenlik ve dış politika çıkarları doğrultusunda hareket ettim" ifadelerini kullandı.