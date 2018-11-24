Trump'tan Şükran Günü mesajı: En çok kendime şükran duyuyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede her kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada en çok kendisine şükran duyduğunu söyledi. Trump bunun nedenini ise şöyle açıkladı:

"Görevi devraldığım günden bugüne ülke o kadar güçlendi ki, inanamazsınız. Yabancı liderler diyor ki, şimdiki ABD ile iki yıl öncesinin ABD'si arasındaki güç farkına inanamıyoruz."

Şükran Günü ve devamındaki tatili Florida'nın Mar-a-Lago sahilindeki malikanesinde geçiren ABD Başkanı Donald Trump, güne özgü faaliyetler olarak telefonla ordu mensuplarının halini hatrını sordu, gazetecilerle sohbet etti.

Bir gazetecinin bu yıl en çok neye şükran duyduğu sorusu üzerine 'en çok kendisine müteşekkir olduğunu' dile getiren Trump, bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

“Muazzam fark yarattım”

"Muhteşem bir aileye sahip olduğum ve bu ülkede muazzam bir fark yarattığım için… Ben bu ülkede muazzam fark yarattım. Görevi devraldığım günden bugüne ülke o kadar güçlendi ki, inanamazsınız."

Trump şöyle devam etti:

"Demek istediğim, görüyorsunuz, o kadar çok güçlendi ki, insanlar inanamıyor bile. Yabancı liderleri gördüğümde, bana diyorlar ki, şimdiki ABD ile iki yıl öncesinin ABD'si arasındaki güç farkına inanamıyoruz. Büyük ilerleme kaydettik."

Obama, yemek dağıttı

Trump’ın selefi Barack Obama ise Şükran Günü vesilesiyle ABD'nin yoksullarına bedava yemek dağıtan Gıda Bankası'nda çalıştı. Malzemelerin taşınmasından yemeklerin pişirilip dağıtılmasına dek her aşamasında çalışan Obama, 'gelecek neslin liderlerine şükran duyduğunu' dile getirdi.

Twitter hesabından Şükran Günü mesajı paylaşan Obama, "Gelecek neslin liderleri için minnetarım. Onlar hoşgörülü, yaratıcı, idealist gençler, dünyayı olması gerektiği gibi yapmak için uğraşıyorlar. Umut için eylem gerektiğini anlıyorlar" dedi.