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Dünya

Trump'tan 'stratejik petrol' hamlesi

ABD'nin stok satışlarından 2018-2027 mali yılları arasında toplam 16,6 milyar dolar gelir elde etmesi öngörülüyor

24 Mayıs 2017 00:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2018 bütçe teklifi kapsamında ülkenin stratejik ham petrol stoklarının yarısını satmayı planladığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan ABD Kongresi'ne gönderilen 2018 mali yılı bütçe tasarısına göre, ülkenin stratejik ham petrol stoklarının ekim ayında başlayacak 2018 mali yılından itibaren gelecek 10 sene içinde kademeli olarak satılmasının planlandığı belirtildi.

Buna göre, söz konusu satışlardan 2018 mali yılında 500 milyon dolar, 2018-2027 mali yılları arasında da toplam 16,6 milyar dolar gelir elde edilmesi planlanıyor.

ABD'nin Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, geçen hafta itibarıyla ülkenin 688 milyon varil stratejik ham petrol stoku bulunuyor.

Uzmanlar, söz konusu stokların, savaş, doğal afet, küresel petrol piyasasında önemli arz kesintisi gibi durumlarda ülkede ham petrol eksikliğinin yaşanmaması için önem taşıdığını vurguluyor.

ABD Kongresi tarafından 2015 ve 2016'da kabul edilen bütçe yasaları, 2017-2025 mali yılları arasında stoklardan 190 milyon varil petrolün satılarak ABD'nin karayolları altyapısına harcanmasına izin vermişti.

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