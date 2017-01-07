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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan siber saldırı iddialarına ret

ABD istihbaratı, Rusya'nın seçimlerde siber saldırı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü

07 Ocak 2017 15:25

20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI), Merkezi Haberalma Teşiklatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı yöneticileri ile New York'ta Moskova'nın ABD seçimlerine müdehale ettiğiyle ilgili raporlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Trump, istihbaratçıların Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği savını reddederken, Moskova'nın Demokratik Ulusal Komite DNC)gibi bazı ABD hedeflerinin hacklenmesinde rol almış olabileceği ihtimalini kabul etti.

Üsy düzey istihbarat görevlileriyle görüştükten sonra Trump'ın Rusya, Çin ve başka ülkelerden ABD kurumlarına, siyasi partilerine ve şirketlerine yönelik siber saldırı tehdidini kabul ettiği bildirildi.

Moskova'nın 2016 başkanlık seçimlerini etkilemek ve Trump'ın başkanlık kampanyasına desteklemek amacıyla siber saldırı düzenlediği ve bazı dökümanları sızdırdığı sonucuna varan istihbaratçıların bu savını Trump kabul etmedi. Trump yaptığı açıklamada "Rusya, Çin, diğer ülkeler, gruplar ve insanlar hükümet kurumlarımızın, şirketlerimizin ve Demokratik Ulusal Komite gibi bazı organizasyonlarımızın siber altyapısını kırmaya çalışırken, bunun seçim sonuçları üzerinde kesinlikle herhangi bir etkisi olmamıştır" dedi.

Raporun gizliliğinin kaldırıldığı ve Ulusal İstihbarat Direktörü tarafından kamuoyuna açıklanan bir kopyasında Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Hillary Clinton'a zarar vermek için Putin'in siber saldırı kampanyası ve medya manüpülasyonu için kişisel olarak talimat verdiği kaydedildi.

Raporda "Rusya'nın amacı ABD demokratik seçimlerine olan kamuoyu güvenini zedelemek, Hillary Clinton'ı kötülemek ve seçilme ve potansiyel başkanlık ihtimaline zarar vermekti" dendi.

Ancak ABD istihbaratının bu sonuca nasıl ulaştığına dair bilgi raporda yer almadı. Rusya seçimlere herhangi bir şekilde müdahale ettiği iddialarını reddetti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, SSB/HT

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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