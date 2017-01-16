Trump'tan Rusya'ya: Nükleeri azaltın, yaptırımlar kalksın

Cuma günü yemin ederek ABD başkanlığı görevine resmen başlayacak olan Donald Trump, Rusya'ya nükleer silahlarını azaltması karşılığında yaptırımları kaldırma önerisi sunabileceğini söyledi.

İngiliz The Times ve Alman Bild gazetelerine özel bir mülakat veren Trump, "Rusya'ya yaptırım uygulanıyor. Rusya ile iyi anlaşmalar yapıp yapamayacağımız bir bakalım. Bunun bir parçası olarak, nükleer silahları gündeme getirmek ve bunun kademeli olarak azaltmak gündeme getirilebilir diye düşünüyorum" dedi.

Rusya'nın Mart 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak etmesinin ardından ABD ve Avrupa Birliği (AB), Rus hükümetiyle yakın ilişkileri bulunan bazı kişi ve şirketlere karşı seyahat kısıtlamaları ve maddi varlıkların dondurulmasını içeren bir dizi yaptırım uygulamaya başladı. ABD, Aralık ayında yaptırımların kapsamını genişletti.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, söz konusu öneriyle ilgili açıklama yapmak için henüz erken olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile bu öneri hakkında herhangi bir görüşme olmadığını ve Rusya'nın başka ülkelerle yaptığı temaslarda yaptırım konusunu kendiliğinden gündeme getirmediğini söyledi.

İngiltere'ye ticaret anlaşması teklifi

Trump mülakat sırasında ayrıca, ilk etapta görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güven duyarak başlayacağını ancak bunun uzun süre devam etmeyebileceğini de sözlerine ekledi.

Merkel'in 1 milyon göçmeni ülkesine kabul ederek "felaket bir hata" yaptığını ifade eden Trump, AB'nin "Almanya için bir araca" dönüştüğünü de öne sürdü.

Trump, AB'nin göçmen krizinden dolayı büyük zarar gördüğünü ve İngiltere'nin ayrılma kararının ardından başka ülkelerin de benzer adımlar atacağını öne sürerek, "Bence bu, çok zor bir durum. İnsanlar ve ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar ve İngiltere de kendi kimliğine sahip çıktı" dedi.

Cumhuriyetçi Parti'den aday olan Trump, Kasım ayında yapılan seçimleri kazanmış ve ABD'nin 45. başkanı seçilmişti. Yeni başkan, Cuma günü düzenlenecek törenle yemin ederek, görevine resmen başlayacak.

Trump, göreve resmen başlar başlamaz İngiltere Başbakanı Theresa May'i Washington DC'ye davet edeceğini de sözlerine ekledi ve AB'den çıkış sürecini rahatlatmak için hızlı bir şekilde ticaret anlaşması önerisi yapacağını da belirtti.