Trump'tan Rusya ile ortak siber güvenlik birimi konusunda geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yla ortak siber güvenlik birimi kurulması önerisi getirmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'den gelen tepkiler üzerine geri adım attı.

Donald Trump G20 Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ortak bir siber güvenlik birimi oluşturmayı teklif ettiğini açıklamasından saatler sonra Pazar akşamı Twitter üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Başkan Putin ve benim siber güvenlik birimi kurulmasını konuşmuş olmamız bunun gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bu gerçekleşemez" ifadelerini kullandı.

Bu tür bir ortaklık fikri Cumhuriyetçi Parti'in önde gelen bazı üyeleri arasında tepkiye yol açmıştı.

Partinin senatörlerinden Marco Rubio, Trump'ın girişiminin, ABD'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile kimyasal silahlar konusunda işbirliği yapmasına benzediğini söylemişti.

Bir diğer Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, "Trump'ın önerisi bugüne kadar duyduğum en aptalca fikri değil. Ancak muhtemelen buna çok yakın" demişti.

Başkan Trump, Putin ile Almanya'daki G20 zirvesinde ilk kez yüz yüze görüştükten sonra bu öneriyi getirdiğini açıklamıştı.

Trump, "Putin ve ben sızmanın mümkün olmadığı bir siber güvenlik birimi kurmayı konuştuk böylece seçimlere müdahale engellenerek korunacak" demişti.

ABD'de özel bir savcı Trump'ın çevresindeki kişilerin Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale etmesiyle bağı olup olmadığını araştırıyor.

Hem Trump hem de Putin ikili görüşmelerinde bu iddiaların gündeme geldiğini söyledi.

Trump bu konuda Putin'e baskı yaptığını ancak Putin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını net bir dille reddettiğini belirtti.

Putin ise Trump'ın Moskova'nın seçimlere müdahale etmediği yönündeki güvencelerine inandığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise 2016 yılında seçimlere müdahale etmesinin Rusya ile iyi ilişkiler önünde engel oluşturduğunu söylemiş, ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley de "ABD Rsuya'ya güvenemez, Rusya'ya asla güvenmeyecek" şeklinde açıklama yapmıştı.