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BBC Türkçe

Trump'tan Rusya ile iyi ilişkilerini eleştirenlere yanıt: "Ahmaklar"

ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, yayımladığı bir seri Tweet'te, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olunmasına karşı olanları "aptal insanlar" ve "ahmaklar" şeklinde nitelendirdi.

08 Ocak 2017 01:20

ABD'nin seçilen Başkanı Donald Trump, yayınladığı bir seri Tweet'te, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olunmasına karşı olanları "aptal insanlar" ve "ahmaklar" şeklinde nitelendirdi.

Trump, "Dünya'nın kimi sorunlarını çözmek için Rusya ile ortak çalışmalar yürüteceğini" de ilan etti.

Açıklamalar Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Trump'ın seçimleri kazanmasına yardımcı olduğuna ilişkin bir istihbarat raporunun ardından geldi.

Trump, "büyük çapta ihmalkarlık" yaptıkları için sunucularının hacklenmesinden ötürü Demokratların suçlanması gerektiğini kaydetti.

Trump, Cumartesi günü yayınladığı bir dizi Tweet'te, Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmanın "kötü bir şey olmadığını" söyledi ve "sadece aptal insanlar ya da ahmaklar bunun kötü olduğunu düşünür" dedi.

Trump, kendisi Başkan olduğunda Rusya'nın ABD'ye daha fazla saygı duyacağını da sözlerine ekledi.

Trump, seçim kampanyası boyunca Rusya ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini tekrar etmişti.

ABD merkezli basın kuruluşları NBC, CNN ve Washington Post hafta içi yayımladıkları haberlerde, Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale eden kişilerin kimliklerinin belirlendiğini duyurmuşlardı.

Haberler istihbarat servislerinin ABD Başkanı Barack Obama'ya sunduğu raporu gören, ismi verilmeyen ABD'li yetkililere dayandırılmıştı.

Raporda, üst düzey Rus yetkililerin, Donald Trump'ın seçimi kazanmasını kutladığını gösteren bilgilerin de yer aldığı belirtiliyor.

Trump ise istihbarat servislerinin iddialarını reddediyor.

Trump yayınladığı başka bir Tweet'te "Demokratların hacklenmesinin bu kadar tartışılmasının tek nedeni, seçimlerde o kadar büyük bir hezimete uğradılar ki utanç içindeler" demişti.

Kremlin ise henüz rapora ilişkin yorum yapmasa da şimdiye kadar iddiaları reddetti.

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