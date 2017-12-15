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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Putin'e teşekkür

ABD Başkanı Trump, Amerikan ekonomisindeki gidişata dair olumlu açıklama yapan Rusya lideri Putin'e teşekkür etti.

15 Aralık 2017 12:23

ABD Başkanı Donald Trump, yılık basın toplantısında Amerikan ekonomisinin sergilediği güçlü performansı övücü sözler söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada iki liderin Moskova'daki basın konferansından sonra telefonda görüştükleri belirtildi.

Açıklamada Putin ile Trump arasındaki görüşmede Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma ve balistik füze programının ele alındığına da yer verildi. Kremlin görüşmede ikili ilişkilerin de ele alındığını ve liderlerin temas halinde kalınmasını kararlaştırdıklarını duyurdu. Kremlin'in açıklamasına göre, görüşme isteği Trump'tan geldi.

Trump'a jest

Putin Moskova'daki basın toplantısı sırasında 2016 yılındaki Amerikan başkanlık seçimi kampanyasına müdahale ettikleri suçlamasını geri çevirdi. Bu iddiayı ortaya atanların Amerikan siyasi sistemine zarar verdiklerini belirten Rusya Devlet Başkanı, söz konusu kişilerin ABD Başkanı'nın "otoritesini sarstıklarını ve Trump'a oy verenlere saygısızlık ettiklerini" söyledi.

Putin ABD Başkanı'nın görevdeki ilk yılını nasıl değerlendirdiği sorusuna verdiği yanıtta öncelikle Amerikan borsalarındaki canlanmaya işaretle "Trump'ın oldukça önemli başarılar elde ettiğini" belirtti. Putin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsa endekslerindeki artış, yatırımcının Amerikan ekonomisine ve Başkan'ın bu alandaki icraatına güvendiğini gösterir. ABD'de Başkan Trump'a karşı olanlara saygılıyım ama saydıklarım objektif faktörlerdir.”

Rusya Devlet Başkanı aynı zamanda Kuzey Kore'ye karşı güç kullanmaması hususunda ABD'yi uyardı. Trump, Kuzey Kore konusunda "bütün opsiyonların masada" olduğunu söylemişti.

DW/AP,AG/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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