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Dünya

Trump'tan Putin'e övgü

"Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum”

31 Aralık 2016 02:16

ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkedeki ABD’li diplomatları sınır dışı etmeme kararını ‘muhteşem bir hamle’ olarak nitelendirdi.

Rusya liderinin ABD’nin 35 Rus diplomatı aileleriyle birlikte sınır dışı etme yaptırımına aynı şekilde karşılık vermemesini Twitter’dan değerlendiren Trump, “Putin, erteleme konusunda mükemmel bir hamle yaptı. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum” dedi. 

Öte yandan Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabı, Trump'ın yazdığı mesajı paylaştı.

 

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