Trump'tan 'Putin tebriği' eleştirilerine yanıt

Başkanlık seçimlerini kazanan Vladimir Putin'i tebrik etmesi nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le kavga etmemi istiyorlar ama yanılıyorlar. Rusya'yla iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir" dedi.

Trump kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Putin'i tebrik etmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"Geçmişte Obama'nın yaptığı gibi, Putin'i seçim zaferi nedeniyle kutlamak için aradım" diyen Trump, 'yalancı medya' olarak adlandırdığı ABD basınının 'çılgına döndüğünü' söyleyerek, "Putin'le kavga etmemi istiyorlar. Yanılıyorlar. Rusya'yla (ve diğerleriyle) iyi geçinmek kötü değil iyi bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Trump mesajlarına şöyle devam etti:

"Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, IŞİD, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı sorunlarının çözümünde yardımcı olabilirler. Bush iyi geçinmeyi denedi fakat zeki bir ekibe sahip değildi. Obama ve Clinton denedi fakat enerjileri yoktu ve kimyaları uygun değildi. Güç yoluyla barış!"

Rusya'daki seçimlerin ardından Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleşmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın Putin'i seçimlerdeki zaferi nedeniyle tebrik ettiği vurgulandı.