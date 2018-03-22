T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan 'Putin tebriği' eleştirilerine yanıt

"Rusya'yla iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir"

22 Mart 2018 04:43

Başkanlık seçimlerini kazanan Vladimir Putin'i tebrik etmesi nedeniyle eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, "Putin'le kavga etmemi istiyorlar ama yanılıyorlar. Rusya'yla iyi geçinmek kötü değil, iyi bir şeydir" dedi.

Trump kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, Putin'i tebrik etmesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

"Geçmişte Obama'nın yaptığı gibi, Putin'i seçim zaferi nedeniyle kutlamak için aradım" diyen Trump, 'yalancı medya' olarak adlandırdığı ABD basınının 'çılgına döndüğünü' söyleyerek, "Putin'le kavga etmemi istiyorlar. Yanılıyorlar. Rusya'yla (ve diğerleriyle) iyi geçinmek kötü değil iyi bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Trump mesajlarına şöyle devam etti:

"Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, IŞİD, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı sorunlarının çözümünde yardımcı olabilirler. Bush iyi geçinmeyi denedi fakat zeki bir ekibe sahip değildi. Obama ve Clinton denedi fakat enerjileri yoktu ve kimyaları uygun değildi. Güç yoluyla barış!"

Rusya'daki seçimlerin ardından Trump ile Putin arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleşmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump'ın Putin'i seçimlerdeki zaferi nedeniyle tebrik ettiği vurgulandı.

 

ETİKETLER

putintrumprusyaabdseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24