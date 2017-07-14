Trump'tan Paris'te İklim Anlaşması mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Paris'e giden ABD Başkanı Donald Trump burada askeri törenle karşılandı. Macron'un davetini kabul eden ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın yarınki 14 Temmuz Ulusal Bayramı kutlamalarına onur konuğu olarak katılacak.Trump'a eşi Melania Trump eşlik ediyor.

Macron Trump'a elini uzatıyor

Yarınki kutlamalar bundan 100 yıl önce ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesi ve Fransa safında Almanlara karşı savaşmaya başlamasına istinaden düzenleniyor. Fransa hükümet sözcülüğünden yapılan açıklamada Macron'un bu davetle Trump'a sembolik olarak elini uzattığının altı çizildi. Uluslararası arenada ABD Başkanı Trump'ın iklim ve dünya ticareti gibi konulardaki siyasi tavrı hoş karşılanmamıştı. Macron da Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini sert bir dille eleştirmişti.

Fransa'da Trump'ın Paris ziyareti öncesinde terörle mücadelede ve Suriye anlaşmazlığında ortak siyasi hedeflere vurgu yapıldı. Trump başkanlık seçim kampanyasını yürütmüş olan ekibinin Rusya ile olası temaslarından dolayı başgösteren skandal nedeniyle şu sıralar kendi ülkesinde baskı altında bulunuyor.

Suriye, İklim Anlaşması ve serbest ticaret

Her iki polikitacı mevcut görüş ayrılıklarına rağmen iki ülke arasındaki dostluğun sağlam olduğuna vurgu yaptı. Macron ABD'nin Fransa'nın ilk ve en eski müttefiki olduğuna göndermede bulundu. Macron ve Trump ikili görüşmelerde bulunduktan sonra Elysee Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı terörle mücadelede iki ülkenin işbirliğine atıfta bulundu. İklim Anlaşması konusunda Trump'ın Anlaşma'dan çekilme kararını saygıyla karşıladığını belirten Macron kendisinin anlaşmaya sadık olduğunu, anlaşmayı "adım adım" uygulamaya geçirmek istediğini söyledi.

İklim açıklaması

ABD Başkanı Trump ülkesinin Paris İklim Anlaşması'nda kalmaya devam etmesi için bir açık kapı bırakılması gerektiğini söyleyerek "Paris Anlaşması ile ilgili bir şeyler olabilir. Bekleyip, neler olacağını görelim" ifadelerini kullandı. Trump haftalar önce Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmek istediğini ilan ettiğinde de aynı noktaya değinmişti. Trump İklim Anlaşması'na ilişkin görüşmelere devam ederek ABD için daha elverişli koşulları sağlamak istediğini söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa ile ABD'nin Suriye geleceğine ilişkin bir yol haritası hazırlamak istediğini de açıkladı. Suriye'nin geleceğine yönelik bir siyasi yol haritasını hazırlayacak bir Temas Grubu hedeflediklerini belirten Macron, bu gruba Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın temsilcilerinin de katılmasını istediklerini, gruba BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ile bölgesel güçlerin de dahil olmasını arzu ettiklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump da Suriye'nin güney batısında beş günden beri devam eden ateşkes uygulamasının büyük bir ilerleme olduğunu söyledi ve ABD'nin ortakları ile birlikte ateşekisin çatışma yaşanan ikinci bir bölgeye doğru genişletmek için çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Her iki lider küresel serbest ticaret konusundaki görüş ayrılıklarına rağmen birlikte fiyat dampingine karşı mücadele etme kararı aldı. İki ülke bu konuda bilgi alış verişinde bulunmak istiyor.

Trump'a Paris'te mola

Macron'un Trump gibi zor politikacılara karşı kararlı bir biçimde karşı konulması gerektiğini ancak bunu yaparken dışlamamaya özen gösterilmesi gerektiğini savunduğu belirtiliyor. Bu tavrı nedeniyle Trump çiftinin Paris'e severek gittiği, ziyaretin 1,5 gün sürecek olmasına rağmen ABD'de sürekli karşı taarruz altında bulunan Başkan Trump için Paris gezisinin bir rahatlama molası olacağı yorumları yapılıyor.

Diplomatik gözlemciler Macron'un ABD Başkanı hangi hatayı yaparsa yapsın bu ülkenin her alanda vazgeçilmez olduğu görüşünü savunduğunu söylüyorlar. Nitekim Fransa Trump'ın arzu ettiği doğrultuda NATO çerçevesindeki savunma harcamalarını artıracağını açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı "Ortak bazı konularımız var, terörizmle mücadele ve yaşamsal çıkarların korunması" gibi diyor. Gözlemciler , iklim politiklarının tersine söz konusu bu alanlarda işbirliği fırsatlarının iyi olduğuna dikkat çekiliyorlar.

©Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa/DW, ÇA/BÖ