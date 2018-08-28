Trump'tan papaz Brunson açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Evangelist liderleri Beyaz Saray'da düzenlenen akşam yemeğinde ağırladı. Trump, Türkiye'de ev hapsinde bulunan papaz Brunson'a ilişkin olarak "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" dedi.

NTV'nin haberine göre Trump, Evangelist liderleri ağırladığı akşam yemeğinde, Brunson'u geri getirmeye çalıştıklarını söyledi ve bunun için verilen mücadeleden bahsetti.

"Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz" ifadesini kullanan Trump, salondan en büyük alkışı bu açıklamaları esnasında aldı. Bir diğer güçlü alkış ise İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasıyla ilgili konuşması sırasında geldi.

Toplantıda ABD'deki son gelişmelerden de bahseden Trump, geçtiğimiz hafta sonu hayatını kaybeden Senatör John McCain için önümüzdeki günlerde etkinlikler düzenleneceğini açıkladı. Toplantıya ABDBaşkan Yardımcısı Mike Pence de katıldı.