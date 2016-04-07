Trump’tan Obama’ya: Senin hükümetin acemi!

Cumhuriyetçi Parti’nin önde giden başkan adayı ve iş adamı Donald Trump, kendisini eleştiren ABD Başkanı Barack Obama’yı acemilikle suçladı. Başkan Obama, Trump’ın, Meksika sınırına duvar örme, duvarın parasını Meksika’ya ödetme ve ABD’de yaşayan Meksikalıların ülkelerine para göndermelerine engel olma fikrinin uygulanabilir olmadığını ve sadece göç oranını artımaya yaracağını söylemişti.

Çarşamba akşamı konuk olduğu televizyon programında Obama’nın açıklamalarına değinen Trump, Obama hükümetinin ‘acemi’ olduğunu söyledi. “Aslında, demek istiyorum ki, bütün hükümet acemi. Ne yaptıklarını bilmiyorlar” sözleriye hükümeti eleştiren Trump, “Biz bu bu duvarı inşa edeceğiz ve parasını Meksika ödeyecek. Nasıl ödeyeceklerini anlattım. Demek istiyorum ki, bir çok farklı yolumuz var ama nasıl ödeyeceklerini anlattım” şeklinde konuştu.

Trump, Wisconsin eyaletinde yapılan ön seçimleri de değerlendirdi. Eyalette kaybetmesine rağmen yine de başarılı olduklarını belirten Trump, “Wisconsin’da kazanmam beklenmiyordu ve ben gayet iyi bir iş çıkardığımızı düşüyorum” dedi.

ABD’de kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerinde Donald Trump Cumhuriyetçi Parti’de yarışı önde götürüyor. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olabilmek için 1237 delege oyu gerekiyor. Bugün itibariyle Trump’ın 743, Senatör Ted Cruz’un 517, Vali John Kasich’in ise 143 delegesi bulunuyor.