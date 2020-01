Trump'tan o iddialara cevap niteliğinde tweet: Beyaz Saray mükemmel işliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın seçim kampanyasına müdahale ettiğine yönelik şüpheler yoğunlaşırken, Beyaz Saray'daki ruh halinin "şahane" olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Donald Trump, yönetimin "güzel bir şekilde" çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Trump'ın bu açıklamaları, ABD basınında yer alan "Beyaz Saray'da kaos yaşandığı" iddialarına da bir yanıt niteliğinde.

Trump paylaştığı Twitter mesajında da "Beyaz saray mükemmel bir şekilde işliyor. Sağlık sistemi, vergi indirimleri/reformu ve diğer işlere odaklandık. Televizyon izlemek için çok az vaktim var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Hillary Clinton'ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bazı gizli bilgileri paylaşacağını bildiği Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğünü kabul etmişti.

Amerikan Fox televizyonuna konuşan Donald Trump Jr, toplantının "kaybedilmiş 20 dakikadan" ibaret olduğunu ama durumu başka şekilde ele almış olması gerektiğini" söyledi. Bazı yorumcular ise Donald Trump Jr'ın, ABD yasalarını çiğnediğini ifade ediyor.

Washington Post gazetesi, Trump'ın yakın çevresinden birinin sözlerine dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'da "5. kategoride bir fırtına" yaşandığını bildirdi.

ABD istihbaratı Moskova'nın 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine Trump'ın kazanması için müdahale ettiğine inanıyor. Trump'ın kampanya ekibi ile Rusya arasındaki olası bağlantılara ilişkin soruşturma sürüyor. Moskova ise, iddiaları reddediyor.

Trump Fransa'da gerçekleşen iki günlük ziyareti sırasında Reuters'a verdiği mülakatta, bu iddiaları "Demokratlar'ın uydurduğunu" savundu.

The W.H. is functioning perfectly, focused on HealthCare, Tax Cuts/Reform & many other things. I have very little time for watching T.V.