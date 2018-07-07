Trump'tan New York Times ve Washington Post'a: Yedi yıl içinde kepenk kapatacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post için “Yedi yıl içinde ikisi de kepenk kapatacak” dedi.

Trump, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak, medya kuruluşlarını hedef aldı.

Twitter'ın rekor bir hızla sahte hesapları kapattığını hatırlatan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı: "Yanılan New York Times ve Amazon'un propaganda aracı olmasının yanı sıra ikide bir bilinmeyen kaynaklara atıfta bulunan —ki bence o kaynaklar hiç var olmadı- Washington Post da Twitter'ın bu işlemine maruz kalacak. Her ikisi de 7 yıl içinde kepenk kapatacaklar!"