T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump'tan milletvekillerine 'uyarı': Koltuğunuzu kaybedeceğinizi düşünüyorum

Trump, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmasında sağlık yasasının değişmesi beklentisini yineledi

22 Mart 2017 01:14

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan halkının en önemli beklentilerinden birinin sağlık yasasının değişmesi olduğunu, bunu gerçekleştirememeleri halinde birçok Cumhuriyetçi vekilin 2018 yılındaki seçimlerde koltuğunu kaybedebileceğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi’ni ziyaret eden Trump, ülkenin şu anki en önemli gündem maddelerinden olan yeni sağlık yasası hakkında Cumhuriyetçi vekillerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Yeni yasa tasarısının Temsilciler Meclisinden ve ardından Senatodan mutlaka geçmesi gerektiğini anlatan Trump, önceki Başkan Barack Obama döneminde çıkarılan ve kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının "çok kötü ve değişmesi gereken bir yasa olduğu" iddiasını bir kez daha dile getirdi.

Temsilciler Meclisi için 2018 yılında yapılacak seçimleri hatırlatan Trump'ın, "Yeni sağlık yasasını çıkarmazsak bu kalabalıkları artık toplayamayız. Bunu yapmazsanız 2018'de pek çoğunuzun koltuğunu kaybedeceğini düşünüyorum." dediği belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise daha sonra yaptığı açıklamada, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve Trump ile Cumhuriyetçi vekillerin sağlık yasası hakkındaki görüşlerinin giderek birbirine yaklaştığını ifade etti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Cumhuriyetçilerin "Obamacare"in yerine getirmek istediği sağlık sigortası sisteminin 2026 yılı itibarıyla 24 milyon Amerikalının sigortasını kaybetmesine yol açabileceğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Ryan tarafından önceki hafta açıklanan yasa tasarısı, Trump ve bazı Cumhuriyetçilerin desteğine rağmen ülkenin en büyük sağlık organizasyonlarını içeren büyük bir kesimin sert muhalefetiyle karşılaşmıştı. Tepkilere rağmen ABD Temsilciler Meclisinin iki alt komitesinde onaylanan yasa tasarısına, Demokratlar da şiddetle karşı çıkmıştı. Ayrıca, Cumhuriyetçi Partinin önde gelen 10 senatörü yasa tasarısına "Evet" demeyeceklerini açıklayarak, Kongreden geçmesinin çok zor olacağını göstermişti.

 

ETİKETLER

obamacaretrumptemsilciler meclisimilletvekilisağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24