Trump'tan Meksika'ya uyarı: Hızlı olması lazım, yoksa...

ABD Başkanı Donald Trump, ABD, Meksika ve Kanada arasında müzakereleri süren Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) bir an önce neticelenmesini istedi. Trump, Meksika'nın yeni seçilen Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a 'müzakerelerin bir an önce sonuçlanmaması durumunda başka bir yöne gideceğini söyledi.

Obrador, Trump'ın kendisine cevaben yazdığı mektupta NAFTA'nın yeniden başarıyla müzakere edilmesinin Amerikalı ve Meksikalı çalışanlar için daha fazla iş ve ücret artışını sağlayacağını söylediğini, "Ancak bunun hızlı olması lazım, yoksa çok daha farklı bir yola girmek zorundayım" dediğini belirtti.

Trump ayrıca bunun kendisi için tercih edilir bir yol olmadığını, ancak ülkesi ve vergi ödeyen vatandaşları için bunun çok daha kârlı olacağını vurguladı.

"Tarihin en kötü anlaşması"

Trump'ın "tarihin en kötü anlaşması" olarak nitelediği, 1994'ten bu yana yürürlükte olan NAFTA'nın ABD, Kanada ve Meksika arasında yeniden müzakeresine geçen sene başlanmıştı.

Temmuz ayı başında Fox News kanalına verdiği özel mülakatta Trump, NAFTA'nın yeniden imzalanması için 6 Kasım'da düzenlenecek ABD Kongresi seçimlerinin tamamlanmasını bekleyeceğini ifade etmiş, "NAFTA'yı yarın da imzalayabilirim ancak bu konuda mutlu değilim. Anlaşmayı daha adil hale getirmek istiyorum" yorumunu yapmıştı.

Kanada, Meksika ve ABD arasındaki NAFTA görüşmelerinin yarın devam etmesi planlanıyor.

Obrador Trump'a mektubunda ne demişti?

Obrador'un yazdığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu ay Meksika ziyareti sonrasında Trump'a iletilen mektupta, iki ülkenin 'saygı, dostluk ve kalkınma iş birliğine odaklanmış' şekilde NAFTA müzakerelerinin sonuçlanması için Trump'a 'çabaların artırılması' çağrısında bulunulmuştu.