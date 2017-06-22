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Dünya

Trump’tan Meksika sınırına 'güneş duvarı' önerisi

'Duvar maliyetini elektrik üreterek azaltacağı için Meksika duvar için daha az para ödeyecek'

22 Haziran 2017 18:58

ABD başkanı Donald Trump, Meksika sınırına inşaa etmek istediği duvar konusunu yeniden gündeme getirdi. Trump, duvarın güneş panelleriyle kaplı olacağını söyleyerek enerji üretimi sayesinde kendi maliyetini çıkaracağını savundu. Trump şöyle devam etti: "Oldukça yaratıcı, değil mi? Benim fikrim." 

Iowa eyaletinde seçmenlerine seslenen başkan Trump, 6 Haziran’da Cumhuriyetçi milletvekilleriyle paylaştığı fikrini bu kez halka açıkladı. Trump, güney sınırının “çok güneşli, çok sıcak” olduğunu söyleyerek “Enerji üreten bir güneş duvarı yapmayı düşünüyoruz. Böylece duvar, enerji üreterek kendi maliyetini çıkaracak.” diye konuştu. “Güneş duvarı”nın Meksika için de faydalı olacağını savunan Trump, duvarın maliyetini elektrik üreterek azaltacağı için bu sayede Meksika’nın duvara daha az para ödeyeceğini belirtti.

"Benim fikrim"

Başkan Trump “güneş duvarı” hakkında seçmenlerine "Oldukça yaratıcı, değil mi? diye sordu ve ekledi: "Benim fikrim.” Ancak duvar için çeşitli şirketler tarafından sunulan projelerde duvara güneş panelleri monte etme önerileri yer alıyordu.

Trump seçim kampanyası boyunca, yasa dışı göçü ve uyuşturucu ticaretini durdurmak amacıyla ABD ve Meksika arasına duvar inşa etme vaadinde bulunmuştu.

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