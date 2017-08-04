Trump'tan Meksika liderine: Duvarın masrafını ödemeyeceğinizi söylemeyin

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika Başkanı'ndan, ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvarın masraflarını Meksika'nın ödemeyeceğini kamuoyu önünde söylememesini istediği ortaya çıktı.

Trump, seçim kampanyasında Meksika sınırına bir duvar inşa edeceğini ve inşaat masrafını Meksika'ya ödeteceğini vaat etmişti.

Ancak konuşma zabıtlarına göre ABD Başkanı duvarın masrafının başka kaynaklardan geleceğini kabul ediyor ve para konusunun "bir şekilde hallolacağını" ifade ediyor.

Trump ayrıca "Meksika'nın duvarın parasını ödemeyeceğini söyleyecekseniz, sizlerle bir daha görüşmek istemiyorum çünkü ben buna katlanamam" diyor.

Temsilciler Meclisi geçen hafta duvar için 1,6 milyar dolarlık bütçeyi onayladı ve federal hükümet de çeşitli şirketlerin verdiği projeleri değerlendiriyor.