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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Macron'a Türkiye ile işbirliği çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump Angela Merkel ve Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmelerde Türkiye gündeme geldi.

28 Mart 2018 00:27

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerle ilgili olarak Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı, Macron ile görüşmesinde Suriye konusunda Türkiye ile işbirliğini yoğunlaştırma çağrısında bulundu.

Açıklamada Trump'ın, "Suriye'deki ortak stratejik zorluklara ilişkin olarak Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini" Macron'a ilettiği kaydedildi.

Rusya'ya karşı müşterek tavır

ABD Başkanı'nın her iki liderle görüşmesinde Rus çifte ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de kızıyla birlikte zehirlenmesinin arkasında olduğundan şüphelenilen Rusya'ya karşı alınan müşterek tavırdan dolayı takdirlerinin iletildiği bildirildi.

Hafta başından beri Avrupa Birliği'nden 17 üyenin dâhil olduğu 20'yi aşkın ülke Rusya'nın 110'dan fazla diplomatını sınır dışı etme kararı aldı.

NATO Genel Sekreterliği de bugün bir açıklama yaparak yedi Rus diplomatın ittifak misyonundaki akreditasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

Öncelik Çin

Beyaz Saray kaynaklarına göre Trump, Macron ve Merkel'le Çin'in "haksız ekonomik faaliyetleri” ve "fikri mülkiyet hakları konusunda yasa dışı girişimlerine” karşı güçlerini birleştirme konularını istişare etti.

ABD ve AB'nin Çin'e karşı alabileceği yeni ticari önlemler konuşulurken, Merkel ile görüşmede ayrıca Kuzey Kore ile yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

DW,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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