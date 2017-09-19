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Dünya
Deutsche Welle

Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit

BM Genel Kurulu'na hitap eden Trump, "roket adam" olarak tanımladığı Kim Jong-un'un geri adım atmaması halinde, Kuzey Kore'yi yok etme tehdidinde bulundu.

19 Eylül 2017 23:41

Donald Trump, ABD Başkanı unvanıyla ilk kez hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Kuzey Kore ve İran rejimlerine yönelik sert ifadeler kullandı. Trump, Venezuela'da ise "sosyalist diktatörlüğün" hüküm sürdüğünü belirtti.

Yaptırdığı balistik füze denemeleri ve nükleer testlerle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u kastederek, "Roket adam intihar görevinde. Hem kendisi hem de rejimi için" diyen Trump, Pyongyang yönetiminin nükleer girişimlerini sonlandırmaması durumunda, ABD'nin "Kuzey Kore'yi tamamen ortadan kaldırmak dışında seçeneği olmayacağını" söyledi.

BM üyesi ülkelerden Kuzey Kore rejimini tecrit etmeleri için destek isteyen Trump, Kim'in "düşmanca" davranışlarını terk etmesi için birlikte hareket edilmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Reuters'ın haberine göre, Trump'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasını, Kuzey Kore heyetinden alt düzeyde bir diplomat da dinledi.

"Utanç kaynağı"

Trump'ın konuşmasında hedef aldığı bir diğer ülke ise İran oldu. İran'ı "ekonomik açıdan tükenmiş bir haydut devlet" olarak niteleyen ABD Başkanı, "kanlı rejim" ve "yozlaşmış diktatörlük" ifadelerini kullandığı Tahran yönetiminin en büyük ihracatının şiddet olduğunu öne sürdü.

Selefi Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın ABD için bir "utanç kaynağı" olduğunu söyleyen Trump, "Nihayetinde bir nükleer programın inşasının üstünü kapatacak bir anlaşmaya riayet edemeyiz" dedi. Trump, 2015 yılında imzalanan bu anlaşmayı ABD tarihinin "en kötü ve en tek taraflı anlaşmalarından biri" olarak tanımladı.

Türkiye'ye teşekkür

Suriye krizine de değinen Trump, bu ülkedeki çatışmaların sonlandırılması ve Suriye halkının iradesi doğrultusunda bir siyasi çözüm bulunmasını arzuladıklarını belirtti.

Esad rejimini "sabıkalı rejim" olarak tanımlayan Trump, "Yasaklı kimyasal silahların yayılmasına izin verilen hiçbir ülkenin halkı güvende olamaz" dedi.

Trump, Suriyeli göçmenlere kapılarını açtıkları için Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a da teşekkür etti.

BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ayrıca, "radikal İslami teröre" darbe vurma sözünü yineleyen Trump, El Kaide ve Hizbullah gibi grupları destekleyen ülkeleri ifşa etmenin vakti geldiğini belirtti.

Maduro hükümetine sert tepki

Venezuela'daki gelişmelere de tepki gösteren Trump, "sosyalist diktatörlük" diye nitelediği bu ülkedeki durumun "kabul edilemez" olduğunu söyledi. Maduro hükümetini, bir dönemin müreffeh ülkesini tamamen çökme noktasına getirmekle suçlayan Trump, Venezuela'da demokrasinin ve siyasi özgürlüklerin yeniden tahsisi için çağrıda bulundu.

Konuşmasında, isim vermeden Moskova ve Pekin yönetimlerini de eleştiren Trump, Ukrayna ve Güney Çin Denizi'nde "egemenliğe yönelik tehditlere" karşı olunması gerektiğini ifade etti.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/AP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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