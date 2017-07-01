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Dünya

Trump'tan Kuzey Kore'ye: Sabrımız kalmadı

"Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor"

01 Temmuz 2017 12:42

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i ilk kez Beyaz Saray'da ağırladı. Oval Ofis'teki görüşmesinden sonra açıklama yapan Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi" dedi.

"Güney Kore ile yanyana olacağız"

Habertürk'te yer alan habere göre, İki ülke arasındaki ilişkilerin sarsılmaz ve köklü olduğunu vurgulayan Trump, Kuzey Kore tehdidine karşı ABD'nin her zaman Güney Kore ile yan yana olacağını belirtti.

Trump, "Kuzey Kore rejimine karşı stratejik sabır dönemi başarısız oldu. Dürüstçe söylemek gerekirse bu sabır sona erdi. Kuzey Kore olarak bilinen kötülüğe karşı müttefiklerimizi ve kendi vatandaşlarımızı korumak için diplomatik, güvenlik ve ekonomik tedbirler noktasında Güney Kore ve Japonya ile yakın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Karşılık gerektiriyor"

Trump, "Kuzey Kore'nin vahşi ve pervasız rejiminin tehditiyle beraber yüzleşiyoruz. Bu rejimin nükleer ve balistik füze programları kararlı bir karşılık gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Moon ile Kuzey Kore'ye karşı alınabilecek tüm tedbirleri konuştuklarını dile getiren Trump, ayrıca iki ülke arasındaki ticaret anlaşmasını da yeniden müzakere ettiklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Asya turu kapsamında 17 Nisan'da Güney Kore ile Kuzey'i birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'yi (DMZ) ziyaret etmiş ve Kuzey Kore rejiminin nükleer silahları ve balistik füzeleri bırakmaya yanaşmadığına işaret ederek, "ABD'nin stratejik sabır dönemi sona ermiştir." şeklinde konuşmuştu.

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