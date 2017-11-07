Trump'tan Kuzey Kore'ye müzakere çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya’daki temaslarının ardından Asya turunun ikinci durağı olan Güney Kore'ye geçti. Trump iki günlük resmi ziyareti kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile başkent Seul'deki başkanlık sarayı Mavi Ev'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Kuzey Kore meselesi ele alındı.

Trump, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kuzey Kore’nin nükleer programını sona erdirmesi için müzakerelere hazır olduğu mesajını verdi. Trump, "Masaya oturarak anlaşma yapması Kuzey Kore açısından mantıklı olur, bu Kuzey Kore halkının yanı sıra dünyadaki insanların da yararına olur” açıklamasında bulundu. Ancak Trump, doğrudan görüşmelere hazır olup olmadığı şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

"Dünya çapında bir tehdit olan Kuzey Kore'ye karşı dünya çapında mücadele” gerektiğini belirten Trump, ABD ve müttefiklerinin bu alanda "ilerleme” sağladığını kaydetti. Bu çerçevede Çin'in soruna çözüm bulunması için "çok yardımcı” olduğunu belirten Trump, "Umarız Rusya da yardımcı olur” dedi.

Temkinli tutum

Daha önce Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir uslüp kullanan Trump'ın, Seul'de daha temkinli bir tutum sergilediği dikkat çekti. Gerekirse Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneklerin kullanılabileceğine işaret eden Trump, ancak "Tanrı'dan umarız ki, bunu kullanmaya hiç ihtiyacımız olmaz” şeklinde konuştu. Bölgede ABD'nin çok sayıda uçak gemisi ve bir nükleer denizaltısı bulunduğunu hatırlatan Trump, Kuzey Kore'nin ABD'nin bölgede hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu bildiğini ifade etti.

Daha önce Kuzey Kore'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Trump, Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gerekirse Kuzey Kore'yi yok edeceklerini söylemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ise Trump ile yaptığı görüşmede, "Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin sorunun barışçı bir şekilde çözülmesi ve Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için işbirliği yapma konusunda mutabık kaldıklarını” belirtti. Moon, Kuzey Kore nükleer programından vazgeçene kadar Pyöngyang yönetimine baskı uygulanması gerektiği konusunda Trump ile hem fikir olduğunu da sözlerine ekledi.

25 yıl sonra Güney Kore'ye giden ilk başkan

ABD Başkanı Trump, Güney Kore'deki temaslarına Seul'un 70 kilometre güneyinde bulunan Amerikan askeri üssü Camp Humphreys'i ziyaret ederek başlamıştı. Trump, burada Güney Koreli mevkîdaşı Moon ile birlikte Amerikalı askerlerle öğle yemeği yemişti. Trump, Güney Kore'yi 25 yıl sonra ziyaret eden ilk ABD başkanı oldu.

Trump'ın Güney Kore'deki temaslarını tamamlamasının ardından yarın Çin'e geçmesi bekleniyor.

Reuters/AP/dpa, JD/BK

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