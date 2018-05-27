Trump'tan Kuzey Kore mesajı: Görüşme hedefimizde değişiklik yok

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasını önce iptal ettiğini, sonra da buluşmanın gerçekleşebileceğini açıkladı. Trump, "gelişmelerin olumlu yönde olduğunu ve 12 Haziranda Singapur'da buluşma hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığını" söyledi. Kim Jong Un da "son derece arzulu" olduğunu belirterek iki devlet arasındaki ilişkiler açısından tarihi bir sinyal vermiş oldu.

Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "temasların sürdüğünü ve iyi niyet olduğuna inandığını" belirtti. Kim Jong Un Cumartesi günü Güney Kore Devlet başkanı Moon Jae İn ile yaptığı sürpriz buluşmada Trump ile buluşma arzusunu yineledi.

Kim kuşkulu

Moon iki saat görüştüğü Kim'in, "ABD Başkanı ile başarılı bir buluşma yapıp savaş ve çatışma tarihine son vermeyi ve barış ve refah için işbirliği başlatmayı umduklarını" söylediğini aktardı. Kuzey Kore liderinin "tamamıyla nükleerden arınma kararlılığını" da dile getirdiğini söyledi. Moon, "Ancak nükleer silahsızlanmadan sonra ABD'nin düşmanca tutumuna son verip hükümetinin güvenliğini garanti edeceğinden kuşku duyduğunu da dile getirdi” dedi.

Pozitif işbirliği, kalıcı barış

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn taraflara, yanlış anlamalara doğrudan iletişim yoluyla son verilmesi çağrısında bulundu ve zirve gündeminin belirlemeleri için çalışmalara başlanmasını istedi. Moon iki Kore devleti arasındaki diyalogun da süreceğini ve "pozitif işbirliğiyle sürekli ve kalıcı barışı tesis edecek mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini" de dile getirdi.

Donald Trump perşembe günü, Kim Jong Un ile yapacağı buluşmayı Kuzey Kore'nin "düşmanca tavrı" nedeniyle iptal ettiğini söylemiş, ancak Kuzey Kore doğrudan görüşme arzuladığını gösterince ilk açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden görüşmenin gerçekleşmesinin mümkün olduğunu açıklamıştı. Beyaz Saray zirve hazırlıklarının sürdüğünü ve bu amaçla bir Amerikan hükümet heyetinin Singapur'a gideceğini duyurdu.

DW, afp/AG, BÖ

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