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Dünya

Trump'tan kürtaj kararı

Adaylığı döneminde "Kürtaja ceza gerekir" demişti

24 Ocak 2017 12:02

ABD Başkanı Donald Trump, kürtajı destekleyen uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) federal fonlarla finanse edilmesini yasaklayan bir genelge çıkarttı.

Söz konusu yasak, ilk olarak Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan döneminde yürürlüğe konmuştu.

Ardından Demokrat Parti'li Bill Clinton tarafından 1993 yılında kaldırıldı.

Halefi Cumhuriyetçi George W. Bush'un yeniden koyduğu yasak, bu kez Barack Obama yönetimince bir kez daha kaldırılmıştı.

 

Adaylığı döneminde
"Kürtaja ceza gerekir" demişti

 

Trump, henüz başkan adayıyken de, kürtajın yasadışı olması durumunda, kürtaj olan kadınların 'bir şekilde cezalandırılması' gerektiğini söylemişti.

Trump'ın, bir belediye meclis toplantısında yaptığı bu yorumlar MSNBC televizyonunda yayınlanınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Bunun üzerine Trump tavır değiştirip, bu sefer de kürtajı yapan kişinin cezalandırılması gerektiğini ifade etmişti.

Fakat yine de kürtajla ilgili "Duruşum değişmedi" demişti.

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