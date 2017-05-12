Trump'tan kovduğu eski FBI Başkanı'na "uyarı"

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey'ye Twitter üzerinden uyarıda bulundu. Trump, Comey'nin basına konuşmaması gerektiğine dikkat çekti.

Donald Trump Comey'ye, aralarında geçen özel görüşmelerle ilgili basına konuştuğu takdirde bunun sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Trump, Twitter'daki paylaşımında "Basına sızdırmadan önce, dua etsin de kayda alınmış konuşmalarımız olmasın!" dedi.

Trump eş zamanlı olarak attığı bir başka Tweet'te ise, "Belki de yapılacak en iyi şey gelecekteki tüm “basın toplantılarını” iptal etmek ve doğruluk uğruna yazılı açıklama dağıtmaktır???" dedi.

Donald Trump, Comey'yi "iyi bir iş çıkarmadığı” gerekçesiyle kovduğunu savunmuştu. Trump'ın üç gün önce görevden aldığı James Comey, ABD Başkanı'nın Rusya ile bağlantılarını araştıran bir soruşturmayı yürütüyordu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, James Comey'nin görevinden alınmasının "Rusya soruşturmalarıyla hiçbir bağının olmadığı" iddia edilmişti. Açıklamada, kararın Adalet Bakanlığı'nın üst düzey çalışanlarının tavsiyesi üzerine verildiği belirtilmişti.

Trump perşembe günü NBC'ye verdiği bir röportajda, Comey'ye üç defa kendisi (Trump) hakkında soruşturma sürdürülüp sürdürülmediği sorusunu yönelttiğini ve Comey'nin de sorusuna "Hayır" yanıtını verdiğini söylemişti.

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DW/AFP/AP/BÜ/GA