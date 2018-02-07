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Dünya

Trump'tan, konuşmasını alkışlamayan Demokratlara: Amerikan karşıtlığı ve vatan hainliği

Trump'ın geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'nde yaptığı yıllık konuşma 1 saat 20 dakika sürmüş ve son 18 yılın en uzun konuşması olarak kayıtlara geçmişti

07 Şubat 2018 01:13

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio eyaletindeki seçmenleriyle buluşmasında, geçen hafta ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmasını alkışlamayan Demokratların sergilediği tutumu Amerikan karşıtı ve vatan haini olarak niteledi.

Trump'ın geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'nde yaptığı yıllık konuşma 1 saat 20 dakika sürmüş ve son 18 yılın en uzun konuşması olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı'nın konuşmasını geleneksel olarak Cumhuriyetçiler alkışlarken, Demokratlarsa çekimser kalmıştı.

'Görünüşe göre ülkemizi pek sevmiyorlar'

Trump, birilerinin Demokratların bu tutumunu ‘vatan haini' olarak nitelediğini belirtti ve şöyle devam etti:

"Buna vatan hainliği diyebilir miyiz? Neden olmasın ki? Görünüşe göre onlar ülkemizi pek sevmiyor."

Demokratların ayrıca ‘hiç Amerikalı gibi davranmadıklarını' söyleyen Trump, "Ölüm gibilerdi" ifadelerini kullandı.

Federal kurumlar tekrar kapanabilir

ABD Başkanı bu hafta, bütçe ve Kongre'deki ‘Rus soruşturması' dâhil olmak üzere Demokratları birçok konuda sert eleştiri yağmuruna tuttu. Bu arada Cumhuriyetçi ve Demokratların, önümüzdeki perşembeye kadar geçici bütçe konusunda mutabakat sağlamamaları halinde federal kurumların geçtiğimiz ayki gibi kapanabileceği ifade ediliyor.

 

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