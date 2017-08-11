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Trump'tan Kim'e: Guam'da bir şey yaparsa, Kuzey Kore’de hiç kimsenin benzerini görmediği şeyler yaşanacak

Kuzey Kore ABD toprağı Guam Adası’na füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu

11 Ağustos 2017 15:13

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore’ye yönelik tonunu sertleştiriyor. ‘Ateş ve gazap’ açıklamasının arkasında olduğunu söyleyen Trump, Kuzey Kore’nin Pasifik’teki Amerikan toprağı olan Guam Adası’na saldırması halinde ‘görülmemiş’ bir duruma düşeceğini belirterek, "Bakalım Guam’da ne yapacak. Eğer bir şey yaparsa, Kuzey Kore’de hiç kimsenin benzerini görmediği şeyler yaşanacak" dedi.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’u doğrudan hedef alarak, “Ülkemize büyük saygısızlık etti. Korkunç şeyler söyledi. Ve ben başkanken, bunlar yanına kâr kalmayacak. Guam’ı tehdit edip durmayacak” dedi. Trump, Kim’in ABD, Japonya ve Güney Kore’yi de tehdit etmemesi gerektiğini söyleyerek, şöyle devam etti “Bakalım Guam’da ne yapacak. Eğer bir şey yaparsa, Kuzey Kore’de hiç kimsenin benzerini görmediği şeyler yaşanacak.” 

Trump, Kuzey Kore’nin ‘ateş ve gazap’la karşılaşacağı yönündeki açıklamasının bazı yorumcular tarafından fazla sert bulunmasını da eleştirdi. ABD Başkanı, “Belki de o açıklama yeterince sert değildi” dedi.

Kuzey Kore yönetimi, son kıtalararası balistik füze denemesinin ardından ABD’nin girişimiyle BM Güvenlik Konseyi’nden çıkarılan ağır yaptırım kararlarına tepki göstermiş; Pasifik’te iki Amerikan üssüne ve yüzlerce Amerikan askerine ev sahipliği yapan Guam Adası’na füze fırlatma tehdidinde bulunmuştu. 

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