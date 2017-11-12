Trump'tan Kim Jong-un'a "kaçık ihtiyar" yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine "kaçık ihtiyar" diyen Kuzey Kore lideri için dolaylı yoldan "kısa ve şişman" ifadesini kullandı. Kim Jong-un'u Twitter'dan eleştirine Trump, "Ben Kim Jong-un'dan asla 'kısa ve şişman' diye bahsetmezken, o neden beni 'yaşlı' diyerek aşağılıyor" ifadelerini kullandı.

Trump, "Kuzey Kore lideriyle dost olmak için çok çabaladığını, belki gelecekte birgün bunun olabileceğini" ifade etti.

NTV'nin haberine göre, Kuzey Kore, Trump'ı iki ülke arasında ilişkileri germekle suçlamış, "Kimse beyaz Saray'daki kaçık ihtiyarın Kuzey Kore'ye karşı ne zaman bir nükleer savaş başlatacağını tahmin edemez" denilmişti.