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Dünya

Trump'tan, Kim Jong-un ile yeniden görüşme açıklaması

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti

24 Eylül 2018 20:19

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin oldukça geliştiğini belirterek Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler'de bir toplantıda konuşan Trump , ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim ile yakında yapılması muhtemel ikinci zirveye ilişkin detaylar üzerinde çalıştığını belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı. 

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen devam ettiği kabul ediliyor.

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