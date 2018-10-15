Trump'tan Kaşıkçı olayı için "adi suç" iması

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluk binasına girdiği 2 Ekim tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda Washington ile Riyad arasındaki diplomasi trafiği hızlandı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Kral'ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili "hiçbir bilgi sahibi olmadığını" söylediğini ve Kral'ın aksi yöndeki iddiaları "çok güçlü bir şekilde reddettiğini" aktardı.

Kral Selman'ın adına çıkarımda bulunmak istemediğini belirten Trump, "Ama kulağıma sanki haydut katillerin işi olabilir gibi geliyor" ifadesini kullandı. Trump, "çok yakında bu meselenin temeline inmeye çalışacaklarını ancak (Selman'ın sözlerinin) kesin bir inkâr niteliğinde olduğunu" belirtti.

Trump Pompeo'yu Riyad'a gönderiyor

ABD Başkanı, Selman'la yaptığı görüşmenin içeriğine dair kısa süre önce de Twitter üzerinden açıklamada bulunmuştu. Kral'ın "yanıtları bulmak için Türkiye ile yakın bir şekilde çalıştıklarını söylediğini" aktaran Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu da Selman ile görüşmek üzere derhal Suudi Arabistan'a gönderme kararı aldığını açıkladı. Associated Press haber ajansı, Pompeo'nun Riyad'dan Türkiye'ye geçmesinin beklendiğini bildirdi.

Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada, 2017 yılından beri ABD'de yaşayan ve Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan Kaşıkçı'nın Riyad yönetimi tarafından öldürtüldüğünü belirlemeleri durumunda Suudi Krallığının "ciddi şekilde cezalandırılacağını" söylemişti.

İspanya'dan çağrı

Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişelerini dile getiren ülkelere, Suudi Arabistan ile uzun yıllardır güçlü ticaret ve yatırım ilişkileri bulunan İspanya da katıldı.

İspanyol hükümetinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan olaya dair "açık ve şeffaf bir soruşturma" yürütmeleri talebinde bulunuldu. Aynı zamanda İspanya Eğitim Bakanı olan hükümet sözcüsü Isabel Celaa, her iki ülkeye de çağrıda bulunurken "ifade ve basın özgürlüğünün, demokrasinin en önemli ayaklarından olduğunu" belirtti. İspanya Dışişleri Bakanlığı da soruşturmadan "acilen" sonuç alınmasını umut ettiklerini bildirdi.

Pakistan ve Avustralya'dan açıklamalar

Hem Türkiye hem de Suudi Arabistan ile iyi ilişkilere sahip olan Pakistan ise olayın çözümü konusunda "iki kardeş ülkeye de" güvendiğini ve "süren soruşturmanın sonucunu beklemenin uygun olacağını" belirtti. Pakistan'ın olaya yaklaşımını yansıtan açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Kaşıkçı olayıyla ilgili bir açıklama da Avustralya'dan geldi. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, gelişmelere dair "derin endişelerini" dile getirdi. Payne, Avustralya'nın bu konuda atacağı adımları belirlemek için hükümet içindeki görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

DW,AP,AFP/CÖ,BK

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