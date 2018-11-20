Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Veliaht Prens bilgi sahibi olabilir

T24

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman cinayette bilgi sahibi olabilir" dedi.

İstihbarat örgütlerinin Kaşıkçı cinayetini değerlendirmeyi sürdürdüğünü belirten Trump, "Trajik olayla ilgili Veliaht Prens Muhammed bin Selman bilgi sahibi olabilir, bilgisi belki vardı belki de yoktu!" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'la yapılan savunma anlaşmalarını iptal etmenin Rusya ve Çin'e yarayacağını söyleyen Trump, ABD'nin, İsrail'in ve bölgesel ortaklarının çıkarlarını korumak için 'İran'a karşı mücadelede büyük bir müttefik' olan Suudi Arabistan'la 'sarsılmaz ortaklıklarını' sürdüreceklerini belirtti ve ekledi:

"Suudi Arabistan'a geçen yıl düzenlediğim gezide büyük pazarlıklar sonucu ABD'ye 450 milyar dolar yatırım yapmaya ikna oldular. Bu rekor büyüklükte bir para.

"Bu paranın 110 milyar doları Boeing, Lockheed Martin ve Ratheon gibi büyük ABD savunma şirketlerinden yapılacak olan askeri alımlar. Bu sözleşmeleri iptal etmek aptallık olur."

"Kongre, Suudi Arabistan'a yönelik olarak istediği adımı atabilir" diyen ABD Başkanı, kendisinin sadece ABD'nin güvenliğiyle uyumlu fikirleri değerlendirdiği söyledi.

Trump'ın önceki açıklamaları

ABD Başkanı, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan tarafından gözaltına alınan kişileri arasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın danışmanları ve korumaları olmasına rağmen, bugüne kadar cinayetin Veliaht Prens ile bağlantısı olabileceğini somut bir şekilde dile getirmekten kaçınmıştı. Konuya ilişkin 16 Ekim'de bir açıklama yapan Trump "Az önce Suudi Arabistan Veliahtı ile konuştum ve Türkiye'deki konsolosluk binasında olup bitenle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Trump bu konuda konumunu değiştirebileceğine yönelik ilk sinyali ise Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada vermişti. 24 Ekim tarihli mülakatta Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda herhangi bir bilgiye sahip olmadığı konusunda ikna olduğunu söylemişti.Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın olaya bir dahlinin olup olmadığı hakkındaki soru üzerine Trump, "Orada işleri (idareyi) bu seviyede daha fazla yürüten kişi Prens. İşleri o yürütüyor ve eğer biri (olayla ilgisi) olacaksa bu kişi o olurdu." yorumunu yapmıştı. Prens Muhammed'le konuyu birkaç kez konuştuğunu ve ona Kaşıkçı olayını bilip bilmediğini sorduğunu söyleyen Trump, "Prens bana bilmediğini söyledi. Ben de 'Bu olay nerede başladı?' diye sordum. O da bana bunun alt kademelerde olduğunu söyledi." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basını ise ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) cinayete ilişkin hazırladığı raporda Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesinde bulunulduğunu yazmıştı.

Suudi Arabistan'a yönelik geniş bir yaptırım uygulamak konusunda Almanya önce cinayet ile bağlantılı 18 kişiye Schengen ülkelerine giriş yasağı getirmiş ardından anlaşma imzalanan teslimatlar dahil ülkeye bütün silah satışlarını durdurmuştu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" açıklamasında bulunmuştu. Türkiye konuya ilişkin henüz bir yaptırım kararı almazken, uluslararası soruşturma çağrısını sıklıkla yineliyor.